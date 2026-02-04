Medico riempie la moglie di psicofarmaci per spiarle il cellulare e la maltratta | 43enne condannato a Lecce

Un medico di 43 anni è stato condannato a quattro anni e sei mesi di carcere dal tribunale di Lecce. L’uomo aveva riempito di psicofarmaci la moglie, cercando di spiarle il cellulare, e l’aveva anche maltrattata. La sentenza arriva dopo un processo in cui sono emersi comportamenti violenti e manipolatori.

Un medico di 43 anni è stato condannato in primo grado a 4 anni e 6 mesi di reclusione dal tribunale di Lecce con l'accusa di aver somministrato psicofarmaci alla moglie per spiarle il cellulare e per maltrattamenti e lesioni personali. Il caso era emerso per la prima volta nel 2013, quando la donna ha scoperto un tradimento del marito. Da allora, secondo l'impianto accusatorio, sarebbe iniziata una lunga sequenza di aggressioni fisiche e offese, con frasi svalutanti come «Sei ignorante, fai la casalinga e non farai mai nulla nella vita». Un clima di sopraffazione che si sarebbe protratto nel tempo fino a casi sempre più gravi.

