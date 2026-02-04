medico e farmacista condannati per prescrizioni illegali su pazienti deceduti

Il tribunale di Palermo ha condannato un medico e un farmacista per aver emesso prescrizioni illegali su pazienti già deceduti. La sentenza definitiva arriva dopo un’indagine che ha scoperto una truffa ben orchestrata. L’organizzazione, composta da più persone, ha approfittato delle falle del sistema sanitario per sottrarre ingenti somme di denaro pubblico. La scoperta ha fatto luce su un giro di prescrizioni false che ha coinvolto anche altri soggetti, mentre tre persone sono state assolte.

Il tribunale di Palermo ha emesso ieri la sentenza definitiva sul caso che ha scosso il sistema sanitario regionale: cinque condanne, tre assoluzioni, e un’inchiesta che ha portato alla luce una truffa millimetrica, orchestrata con l’abilità di un’organizzazione criminale, che ha sfruttato la vulnerabilità del sistema sanitario per sottrarre fondi pubblici. Il verdetto è arrivato alle 15.30, dopo ore di camera di consiglio nella prima sezione penale, presieduta dalla giudice Adriana Sciglio. A finire sotto la lente del giudizio sono stati Sergio Romeo, farmacista, condannato a sei anni e tre mesi di carcere, e Basilio Cucinotta, medico, a due anni con la pena sospesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Si conclude con cinque condanne il processo sulla truffa dei farmaci prescritti anche a morti o pazienti inesistenti.

Il disegno di legge sulle semplificazioni introduce importanti novità nel settore sanitario, tra cui la possibilità di rilasciare certificati di malattia “da remoto” e prescrizioni prolungate fino a 12 mesi per i pazienti cronici.

