Mediaset avvisa le discoteche dove andrà Fabrizio Corona | Controllate i messaggi aggressivi o sarete responsabili

Da fanpage.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mediaset ha inviato una comunicazione alle discoteche che ospiteranno Fabrizio Corona, avvertendo di controllare attentamente i messaggi inviati durante gli eventi. La società ha specificato che qualsiasi commento aggressivo rivolto all’azienda durante le serate potrebbe rendere i locali responsabili di eventuali conseguenze legali. La lettera dello studio legale di Mediaset mette in chiaro che critiche o atteggiamenti ostili nei confronti dell’azienda non saranno tollerati e potrebbe portare a conseguenze legali per i locali coinvolti.

