Mediaset avvisa le discoteche dove andrà Fabrizio Corona | Controllate i messaggi aggressivi o sarete responsabili

Mediaset ha inviato una comunicazione alle discoteche che ospiteranno Fabrizio Corona, avvertendo di controllare attentamente i messaggi inviati durante gli eventi. La società ha specificato che qualsiasi commento aggressivo rivolto all’azienda durante le serate potrebbe rendere i locali responsabili di eventuali conseguenze legali. La lettera dello studio legale di Mediaset mette in chiaro che critiche o atteggiamenti ostili nei confronti dell’azienda non saranno tollerati e potrebbe portare a conseguenze legali per i locali coinvolti.

Esclusiva Fanpage.it: Mediaset scrive ai locali che ospiteranno un evento con Fabrizio Corona. Una lettera dello studio legale vieta critiche all'azienda durante le serate. Ecco la strategia per fermare gli annunci dell'ex re dei paparazzi in discoteca. Oscurati i profili su Meta e TikTok, stop anche ad alcuni contenuti su Youtube. È uno strettissimo bavaglio social quello imposto dai giganti del web – e quindi non da un giudice – a Fabrizio Corona, a quasi due mesi dallo scoppio del cosiddetto caso Signorini. Mentre le piattaforme oscurano e i tribunali intervengono, Fabrizio Corona continua a crescere in visibilità. Un caso che parla di censura percepita, potere privato, giustizia preventiva e di un pubblico che trasforma ogni polemica in fenomeno virale

