Media | 9 morti in raid a Gaza 3 minori

La notte a Gaza si è conclusa con un bilancio tragico: almeno nove persone sono state uccise negli attacchi israeliani. Sei di queste vittime si trovavano nel Nord della Striscia, dove le forze israeliane affermano di aver risposto al fuoco contro uomini armati che avevano attaccato le truppe. La situazione resta tesa e la violenza continua a mietere vittime, anche tra i civili e i minori.

8.00 Almeno 9 morti in attacchi israeliani a Gaza nella notte, di cui 6 nel Nord della Striscia, dove l'esercito afferma di aver risposto al fuoco contro uomini armati che hanno attaccato le truppe. Lo scrive il Times of Israel. Tre persone sono state uccise, tra cui cui due minori di 16 e 12 anni, in un bombardamento d'artiglieria del quartiere di Tuffah, a est di Gaza City. Altre tre persone, tra cui un bimbo 5 5 mesi, morte nei bombardamenti nel quartiere di Zeitoun.

