Scott McTominay sta negoziando il rinnovo con il Napoli. Ora il suo contratto prevede uno stipendio di tre milioni più bonus. La trattativa si sblocca, e diversi club si fanno avanti, attirati dalla voglia dello scozzese di restare. Intanto, il centrocampista si conferma il vero punto di riferimento della squadra partenopea.

McTominay, operazione rinnovo. Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo. Lo scozzese è ormai il leader di questo Napoli, ne è l’anima. Il trascinatore. È stato l’uomo simbolo del quarto scudetto ed è sempre protagonista nei momenti e nelle partite che contano. È sufficiente citare la doppietta all’Inter nella sfida di Milano. Quest’anno ha già segnato nove gol: cinque in campionato e quattro in Champions. Ecco cosa scrive la Gazzetta: McTominay e il club sono pronti a sedersi intorno a un tavolo per cominciare a mettere le basi sul rinnovo del contratto: l’attuale scade tra due anni, estate 2028. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - McTominay, operazione rinnovo: ora guadagna tre milioni più bonus (e piace a tanti club)

Il Napoli ha avviato le trattative per rinnovare il contratto di Scott McTominay, considerato ormai un elemento chiave della squadra.

En-Nesyri, attaccante marocchino del Fenerbahçe, è al centro di trattative di mercato a causa del suo ingaggio elevato, che ammonta a circa 8 milioni di euro netti all'anno.

