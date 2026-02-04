McEnroe scaccia via un fan troppo invadente all’aeroporto Ecco cosa è successo

John McEnroe ha allontanato un fan troppo invadente all’aeroporto di Melbourne. L’ex tennista ha perso la pazienza e ha chiesto che il supporter si allontanasse, confermando di non aver dimenticato le sue vecchie abitudini. L’episodio si è svolto davanti a diversi testimoni, mentre McEnroe si trovava in attesa di partire.

John McEnroe non ha perso le vecchie abitudini. La leggenda del tennis, famoso oltre che per i suoi colpi a rete anche per le intemperanze da giocatore, è stato protagonista di un episodio spiacevole all’aeroporto di Melbourne. Prima di prendere il volo per tornare negli Stati Uniti, SuperMac, che ha vissuto gli Australian Open da commentatore televisivo, ha perso la calma con un giovane fan che lo inseguiva con insistenza per un selfie e un autografo. In un video, diventato virale, si vede McEnroe muoversi velocemente per recarsi al gate, nonostante l’ammiratore gli chieda una foto dicendo di considerarlo un vero e proprio eroe. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

