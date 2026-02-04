Maxi blitz a Scampia perquisizioni e arresti in corso

Dalle prime luci dell'alba, forze dell’ordine stanno portando avanti un maxi blitz a Scampia. Polizia e Carabinieri stanno effettuando perquisizioni e arresti in tutta l’area, cercando di smantellare le attività della camorra nel quartiere. La zona è stata subito sbarrata, e le operazioni sono ancora in corso.

