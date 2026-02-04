Maxi blitz a Scampia perquisizioni e arresti in corso

Da napolitoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle prime luci dell'alba, forze dell’ordine stanno portando avanti un maxi blitz a Scampia. Polizia e Carabinieri stanno effettuando perquisizioni e arresti in tutta l’area, cercando di smantellare le attività della camorra nel quartiere. La zona è stata subito sbarrata, e le operazioni sono ancora in corso.

Dalle prime luci dell'alba è in corso una operazione anticamorra congiunta della Polizia di Stato e dei Carabinieri nel quartiere di Scampia. Arresti e perquisizioni in corso e conferenza stampa del Procuratore che farà luce sul caso.(articolo in aggiornamento) .🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Scampia Operazione

Narcotraffico tra Marche e Svizzera, maxi blitz: arresti e perquisizioni a Macerata e Fermo

Una vasta operazione tra Italia e Svizzera ha portato all’arresto di diversi sospetti e a perquisizioni a Macerata e Fermo.

Le strade di Scampia e Napoli inondate di eroina e crack: maxi blitz all’alba: 28 arresti contro il clan Amato-Pagano

Le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione contro il clan Amato-Pagano, noto come gli Scissionisti, sequestrando droga e arrestando 28 persone.

