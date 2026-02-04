Mauro | Spalletti ha fatto benissimo ma non ci si può cullare su 4 partite vinte In futuro il club deve lottare per scudetto e Champions

Mauro riconosce i buoni risultati di Spalletti, ma avverte che il calcio italiano non può accontentarsi di quattro vittorie di fila. L’ex attaccante sottolinea che il club deve puntare più in alto, verso lo scudetto e la Champions League, e non deve abbassare la guardia.

. L’intervista. Massimo Mauro, ex giocatore della Juventus, ha parlato della squadra allenata da Spalletti tra attualità e ambizioni future. MANCATO ARRIVO CENTRAVANTI – « Questo David è accettabile e Openda è un degno sostituto, più altri che stanno facendo un po’ meglio di prima: così la Juve può programmare bene il prossimo anno. La Juve ha bisogno di andare in Champions e nel frattempo di pensare, progettare, realizzare i colpi della prossima stagione ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Capello esprime ottimismo sulle possibilità della Juventus sotto la guida di Spalletti, sottolineando come la squadra possa puntare nuovamente allo scudetto.

