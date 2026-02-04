Matteo Cotelli racconta la sua esperienza con la Germani Brescia

Matteo Cotelli si racconta nel nuovo episodio di Podcastelli. Lancia un’analisi diretta sulla stagione della Germani Brescia, parlando delle sfide e delle difficoltà affrontate finora. Cotelli spiega cosa funziona e cosa no, senza giri di parole, offrendo un quadro chiaro della situazione. L’intervista è disponibile gratuitamente su LBATV, basta registrarsi per ascoltarla.

In questa puntata di Podcastelli, disponibile gratuitamente previa registrazione su LBATV, Matteo Cotelli affronta l'andamento della Germani Brescia attraverso una lettura approfondita delle ultime settimane. L'intervento tocca il successo segnato in trasferta contro EA7 Emporio Armani Milano, le prospettive per la fase finale della stagione e i principali temi tattici che guidano la squadra, offrendo una lettura mirata sulle dinamiche di gruppo e sull'evoluzione del gioco. La puntata analizza il percorso della squadra biancoblu nel contesto del campionato, con particolare attenzione ai progressi mostrati sul piano collettivo e alle risposte fornite alle diverse situazioni di gioco.

