Matrimonio a prima vista 16 | la discussione tra Andrea e sua madre e Federico che deve trovarsi un hotel perché Marina non lo vuole

Il momento in cui entrambi si sono dati da fare per sistemare la tapparella di casa di Marina e quest'ultima ha iniziato a innervosirsi inveendo contro il marito esattamente come ha fatto quando non è riuscito a fare bene il risotto che le aveva promesso è forse uno dei punti più alti (o bassi, a seconda dall'angolazione dalla quale si guarda) del loro esperimento. L'apice, però, Marina lo ha raggiunto quando ha chiesto a Federico di non dormire a casa sua perché, come ha riferito davanti alle telecamere, la sua presenza le dà fastidio. A questo punto Federico si è fatto una domanda che sentiamo di condividere anche noi: perché mai accetti di partecipare a un programma come Matrimonio a prima vista se non vuoi metterti in gioco? È possibile che tu non abbia messo in conto che gli esperti potevano scegliere una persona diversa da te e che da quel momento in avanti avresti dovuto impegnarti a conoscerla? Vedere Federico cercare un albergo a Rimini dove passare la notte è stato, senza troppi giri di parole, vergognoso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Nella quarta puntata di Matrimonio a Prima Vista 16, Irene si toglie la fede e critica Andrea, mentre Marina affronta Federico con durezza.

