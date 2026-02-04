Questa mattina, i medici hanno spiegato perché il trasferimento di Jean-Philippe Mateta al Milan non si può fare. La principale preoccupazione riguarda il suo stato di salute e il rischio di aggravare eventuali problemi già presenti. La trattativa tra il club rossonero e l’entourage dell’attaccante francese si è fermata, proprio a causa di questa valutazione medica. Ora si cerca una soluzione, ma al momento il trasferimento è bloccato.

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola è tornato a parlare della recente trattativa di calciomercato, poi fallita, per il trasferimento di Jean-Philippe Mateta, attaccante francese classe 1997, dal Crystal Palace al Milan. Intesa già trovata tra i club (35 milioni di euro per un'operazione a titolo definitivo) e tra Diavolo ed entourage del bomber (stipendio di 3,5 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2029). Poi, però, tutto si è arenato alle visite mediche. Quelle svolte a Londra non hanno convinto il Milan: un ginocchio palesava dei problemi. Il giorno seguente, dunque, il club rossonero ha inviato i suoi medici nella Capitale inglese per un supplemento di visite, specifiche, per il ginocchio in questione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Mateta-Milan, tutti i motivi del ‘no’ dei medici: l’esatto problema del francese e un grosso rischio

Approfondimenti su Mateta Milan

I medici del Milan hanno esaminato da vicino Mateta e hanno scoperto che, nonostante le aspettative, rappresenta un rischio troppo alto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Mateta Milan

Argomenti discussi: Mateta al Milan, affare caldissimo: accordo di massima col Crystal Palace, le cifre e cosa manca; Perché il Milan prende Mateta. E perché lo vuole subito; Milan pronto all’affondo: c’è l’accordo per Mateta; Milan-Mateta, gli ultimi sviluppi possono essere decisivi.

Milan-Mateta, serve altro tempo: un medico dei rossoneri a Londra. Tutti i dettagliJean-Philippe Mateta e il Milan: la trama si infittisce. Secondo quanto raccolto da TMW l'affare non è ancora chiuso al 100% e non è. tuttomercatoweb.com

L’unico motivo per il quale è saltato l’arrivo di Mateta al MilanPerché l'affare Mateta al Milan è saltato, l'unico motivo per il quale la trattativa non è andata a buon fine. Tutti i dettagli ... milanlive.it

Mateta distrutto per il mancato trasferimento al Milan Le ultimissime - facebook.com facebook

Calciomercato Milan, Tare: "Mateta saltato per un problema fisico" #SkySport #Milan #Tare #Mateta x.com