Mateta potrebbe arrivare alla Juventus a un prezzo molto basso tra qualche mese. Comolli ha già intuito l’opportunità, ma il giocatore deve prima sottoporsi a un intervento chirurgico. La situazione si muove, e i bianconeri monitorano con attenzione.

. Quali sono i margini per il colpo. La Juventus ha già delineato le gerarchie per l’attacco della prossima stagione: se Osimhen e Kolo Muani rappresentano gli obiettivi principali, una pista alternativa risponde sempre al nome di Jean-Philippe Mateta. Nonostante il tentativo effettuato a gennaio, i dialoghi tra i bianconeri e l’entourage del francese erano già precedentemente impostati verso l’estate. Lo riporta Tuttosport. Un’occasione a prezzo di saldo. A giugno, Mateta entrerà nel suo ultimo anno di contratto con il Crystal Palace. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mateta Juve, può costare pochissimo tra qualche mese: Comolli fiuta l’occasione, ma deve operarsi

Approfondimenti su Mateta Juve

La Juventus sta valutando un possibile acquisto a parametro zero di Licina Juve, considerando le opportunità di rafforzamento.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Mateta e Maldini alla Juventus, Perisic all’Inter e NON SOLO

Clamoroso Mateta, Juve e Milan hanno scansato un fosso: rischia fino a 4 mesi di stop! - facebook.com facebook

Clamoroso #Mateta, #Juve e #Milan hanno scansato un fosso: rischia fino a 4 mesi di stop! x.com