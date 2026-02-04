Mateta Juve può costare pochissimo tra qualche mese | Comolli fiuta l’occasione ma deve operarsi

Mateta potrebbe arrivare alla Juventus a un prezzo molto basso tra qualche mese. Comolli ha già intuito l’opportunità, ma il giocatore deve prima sottoporsi a un intervento chirurgico. La situazione si muove, e i bianconeri monitorano con attenzione.

. Quali sono i margini per il colpo. La Juventus ha già delineato le gerarchie per l’attacco della prossima stagione: se Osimhen e Kolo Muani rappresentano gli obiettivi principali, una pista alternativa risponde sempre al nome di  Jean-Philippe Mateta. Nonostante il tentativo effettuato a gennaio, i dialoghi tra i bianconeri e l’entourage del francese erano già precedentemente impostati verso l’estate. Lo riporta Tuttosport. Un’occasione a prezzo di saldo. A giugno, Mateta entrerà nel suo ultimo anno di contratto con il Crystal Palace. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

