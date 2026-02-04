Mata e Grifone esposti all' ex fiera l' idea dei consiglieri 5 Stelle

Da messinatoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I consiglieri del 5 Stelle di Terzo e Quarto Quartiere vogliono creare un Museo del Mito e delle Tradizioni nell’area dell’ex Fiera. Propongono di mettere lì in modo permanente le statue dei Giganti Mata e Grifone, già molto conosciute. L’idea è di valorizzare un simbolo locale e rendere l’area un punto di interesse per chi visita la zona. Ora si aspetta una decisione ufficiale, mentre i cittadini si chiedono se questa proposta diventerà realtà.

Un’esposizione permanente dei Giganti Mata e Grifone in un "Museo del Mito e delle Tradizioni". Questa la proposta dei consiglieri di Terzo e Quarto Quartiere, Alessandro Geraci e Domenico Gabriele Ferrante, in vista della riapertura dell'area ex Fiera.“La proposta – precisano Ferrante e Geraci –.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Mata Grifone

Mata e Grifone ancora nell'angusto deposito di via Catania, Cacciotto: "Attendiamo sistemazione dignitosa"

Mata e Grifone, simboli della tradizione messinese, rimangono ancora nel deposito di via Catania, coperti da un tendone.

"Fiera o ex ospedale Pellegrino": le proposte dei 5 Stelle per gli sfollati del Grattacielo

Il Movimento 5 Stelle ha presentato proposte per la ricollocazione degli sfollati del Grattacielo, valutando opzioni come la Fiera o l’ex ospedale Pellegrino.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.