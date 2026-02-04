Mata e Grifone esposti all' ex fiera l' idea dei consiglieri 5 Stelle
I consiglieri del 5 Stelle di Terzo e Quarto Quartiere vogliono creare un Museo del Mito e delle Tradizioni nell’area dell’ex Fiera. Propongono di mettere lì in modo permanente le statue dei Giganti Mata e Grifone, già molto conosciute. L’idea è di valorizzare un simbolo locale e rendere l’area un punto di interesse per chi visita la zona. Ora si aspetta una decisione ufficiale, mentre i cittadini si chiedono se questa proposta diventerà realtà.
Un'esposizione permanente dei Giganti Mata e Grifone in un "Museo del Mito e delle Tradizioni". Questa la proposta dei consiglieri di Terzo e Quarto Quartiere, Alessandro Geraci e Domenico Gabriele Ferrante, in vista della riapertura dell'area ex Fiera."La proposta – precisano Ferrante e Geraci –.
Mata e Grifone ancora nell'angusto deposito di via Catania, Cacciotto: "Attendiamo sistemazione dignitosa"
Mata e Grifone, simboli della tradizione messinese, rimangono ancora nel deposito di via Catania, coperti da un tendone.
"Fiera o ex ospedale Pellegrino": le proposte dei 5 Stelle per gli sfollati del Grattacielo
Il Movimento 5 Stelle ha presentato proposte per la ricollocazione degli sfollati del Grattacielo, valutando opzioni come la Fiera o l’ex ospedale Pellegrino.
Foto di gruppo accanto a Mata e Grifone su Largo San Giacomo nel 1934. Foto Randazzo, Palermo - facebook.com facebook
Foto di gruppo accanto a Mata e Grifone su Largo San Giacomo nel 1934. Foto Randazzo, Palermo x.com
