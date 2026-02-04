Mata e Grifone esposti all' ex fiera l' idea dei consiglieri 5 Stelle

I consiglieri del 5 Stelle di Terzo e Quarto Quartiere vogliono creare un Museo del Mito e delle Tradizioni nell’area dell’ex Fiera. Propongono di mettere lì in modo permanente le statue dei Giganti Mata e Grifone, già molto conosciute. L’idea è di valorizzare un simbolo locale e rendere l’area un punto di interesse per chi visita la zona. Ora si aspetta una decisione ufficiale, mentre i cittadini si chiedono se questa proposta diventerà realtà.

