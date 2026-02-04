?Masterclass di Ginnastica Ritmica con Milena Baldassarri | sold out e oltre cento ginnaste attese ad Anagni

La masterclass di ginnastica ritmica con Milena Baldassarri all’interno del Pala Tiziano Ciotti di Anagni si è conclusa con il tutto esaurito. In pochi giorni, più di cento ginnaste si sono iscritte per partecipare all’evento, che si terrà l’8 febbraio. La richiesta è stata alta e molte giovani atlete sono rimaste fuori. La palestra si prepara a vivere una giornata intensa, con le ginnaste pronte ad apprendere dai migliori.

La masterclass di ginnastica ritmica con Milena Baldassarri, in programma l’8 febbraio al Pala Tiziano Ciotti, ha raggiunto il sold out in tempi rapidissimi. L’evento, organizzato da Michela Campoli in collaborazione con OPES, Art Tech Gym ATG e ginnasticaSTORE.it, vedrà la partecipazione di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Milena Baldassarri Ginnastica ritmica. Trofeo "Bacci" super Ginnastica ritmica. Regionali Uisp al PalaMarabini Oggi e domani, presso il PalaMarabini di San Martino in Strada, si svolge la Prima Prova del Campionato Regionale Uisp di ginnastica ritmica 2026, organizzata dalla Polisportiva Cava Ginnastica. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Milena baldassarri y Sofía Raffaeli Ultime notizie su Milena Baldassarri Sino a domenica a Lecce il Torneo Internazionale di Ginnastica RitmicaSino a domenica la grande ginnastica ritmica sarà di scena a Lecce con il 3° Torneo Internazionale – Memorial Luigi Montefusco. Organizzato da ASD Delfino e ASD Ginnastica Ritmica Iris, l’evento ... rainews.it In pedana con la campionessa: la masterclass di Liliana LewinskaLe cosiddette onde a tempo di musica per sciogliere le articolazioni, il riscaldamento, gli esercizi con tutti gli attrezzi. Per le ragazze della Ritmix San Lazzaro - e altre arrivate anche da fuori ... rainews.it Prima competizione di Ginnastica Ritmica del 2026 31 Gennaio - 1 Febbraio 2026 Si apre ufficialmente la stagione con la prima prova GOLD Specialità J/S, organizzata da ASD Corallo in quel di Montemurlo. Un appuntamento che inaugura il nuovo an - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.