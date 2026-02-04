MasterChef Italia porta i concorrenti in Norvegia | cosa succede nella puntata del 5 febbraio

Questa settimana, i concorrenti di MasterChef Italia volano in Norvegia. La puntata del 5 febbraio promette sfide nuove e ambientazioni sorprendenti, con piatti ispirati ai paesaggi nordici. I cuochi mettono alla prova le loro capacità in un contesto completamente diverso dal solito, tra ingredienti locali e tecniche innovative. La gara si fa ancora più intensa, e i giudici osservano attentamente ogni mossa degli aspiranti chef.

Il MasterChef Italia si prepara a portare i suoi concorrenti in un viaggio culinario senza precedenti. Giovedì 5 febbraio alle 21:15, su Sky e in streaming su NOW, la nona serata del cooking show promette di essere un’esperienza multiculturale che abbraccia tradizioni gastronomiche da ogni angolo del mondo. Con soli nove aspiranti chef rimasti in gara, la competizione si intensifica mentre i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli guidano i concorrenti attraverso prove che celebrano la diversità e l’integrazione attraverso la cucina. Non perderti questa puntata speciale! Abbonati a Sky o guarda in streaming su NOW per seguire il viaggio culinario di MasterChef Italia in Norvegia. 🔗 Leggi su Tutto.tv

