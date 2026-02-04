Master of Piece il provato | scacchi con un volto roguelite

Master of Piece, il nuovo gioco indie di ImGame, unisce scacchi e roguelite in un mix che colpisce. Il titolo fa credere di offrire controllo, ma poi sorprende con un sistema che sfida le aspettative. Le partite sono rapide e imprevedibili, proprio come una partita di scacchi che si trasforma in una sfida roguelite, dove ogni scelta può cambiare tutto all’ultimo momento. Un gioco che mette alla prova la pazienza e la capacità di adattarsi, senza mai lasciare il giocatore sicuro di sé.

Non esiste mai davvero un ordine, solo l'illusione di poterlo costruire a partire dai frammenti. Master of Piece, nuovo progetto indie firmato dallo sviluppatore indipendente ImGame, è tutto incentrato su questa illusione: si tratta di un gioco che ti lascia pensare di avere il controllo, di padroneggiare le sue regole, per poi ribaltarti addosso l'intero sistema come un quadro sbagliato, una mossa azzardata, una combo spezzata all'ultimo turno. Ed è in questo continuo equilibrio tra strategia e disastro che riesce a trovare la sua voce. Disponibile in early access, Master of Piece si presenta come un deckbuilder roguelite a turni, in cui la costruzione del proprio mazzo si lega in modo sinaptico alla posizione dei personaggi sul campo di battaglia, alle sinergie tra mercenari e alla gestione di uno scacchiere che – pur nella sua essenzialità grafica – sa generare caos e ordine con la stessa precisione.

