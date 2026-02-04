Massa incendio in un’abitazione | un morto e tre feriti gravi

Questa notte a Massa un incendio ha distrutto un’abitazione. All’interno, un ex carabiniere ha perso la vita e altri tre persone sono rimaste ferite gravemente, tra cui anche alcuni soccorritori intervenuti sul posto. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per domare le fiamme e chiarire le cause dell’incendio.

A Massa un incendio è divampato nella notte nella casa di un ex carabiniere, tra i feriti anche i soccorritori. La moglie si trova in gravi condizioni Tragedia a Massa dove è scoppiato un incendio in via Armando Angelini. Il rogo ha portato alla morte di un uomo, mentre sua moglie si trova ricoverata in gravi condizioni, come anche i due soccorritori che hanno cercato di aiutarli quando è divampato l’incendio. A loro si aggiunge un altro che è stato ricoverato in codice giallo con delle ustioni al braccio. In un appartamento di via Armando Angelini, a Massa, improvvisamente nella notte è scoppiato un incendio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Un incendio scoppiato questa mattina in un appartamento di via Armando Angelini a Massa ha portato a una tragedia.

Un incendio scoppiato in un appartamento a Massa ha provocato la morte di un uomo anziano.

Scoppia nella notte un incendio in una casa a Massa, muore un uomo: gravissima una donna e due soccorritoriNella notte è scoppiato un incendio in un appartamento a Massa. Un uomo è morto e sua moglie è stata trasferita in ospedale in gravissime condizioni. Feriti anche tre carabinieri giunti sul posto per ... fanpage.it

Incendio a Massa, terrore nella notte. Le testimonianzeTragedia nella notte in via Armando Angelini a Massa. Un uomo è morto nell'incendio del suo appartamento; ferita la moglie, anche tre carabinieri portati in ospedale per sintomi da intossicazione ... lanazione.it

Un uomo è morto e la moglie è stata portata in ospedale in codice rosso in seguito all'incendio sviluppatosi nella notte nel loro appartamento in via Armando Angelini a Massa (Massa Carrara). La donna sarebbe rimasta intossicata. In ospedale anche due car - facebook.com facebook

Incendio in un'abitazione a Massa: muore un uomo, grave la moglie. In ospedale anche tre carabinieri #ANSA x.com