Martina Franca | aumento tari e raccolta differenziata inefficace nell’agro

A Martina Franca i residenti si trovano a fare i conti con una tassa sui rifiuti più alta rispetto all’anno scorso, mentre la raccolta differenziata fatica a decollare. Molti lamentano che i cassonetti sono spesso pieni e i rifiuti si accumulano, creando disagio e sporcizia nelle strade. La situazione mette in evidenza una gestione che ancora non riesce a migliorare il servizio e ad affrontare i problemi di fondo.
**Martina Franca, l’agro colpisso da una Tari che sale e da un servizio di raccolta differenziata che non funziona.** Michele Marraffa, consigliere di Forza Italia, ha messo in evidenza un problema sempre più urgente nei comuni dell’agro martinese: l’aumento vertiginoso delle tariffe per l’imposta di imposta comunale dei rifiuti (Tari), accompagnato da un peggioramento della qualità del nuovo servizio di raccolta differenziata. La critica è arrivata con forza, in un contesto dove le persone non vedono miglioramenti, anzi, sentono un peggioramento. La situazione è iniziata nel 2022, quando è iniziato il mandato del sindaco Palmisano, con un aumento della tassa del 35% e con un canone per il nuovo servizio di igiene urbana che è salito del 20%. 🔗 Leggi su Ameve.eu
