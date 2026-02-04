Martina Franca | aumento tari e raccolta differenziata inefficace nell’agro

A Martina Franca i residenti si trovano a fare i conti con una tassa sui rifiuti più alta rispetto all’anno scorso, mentre la raccolta differenziata fatica a decollare. Molti lamentano che i cassonetti sono spesso pieni e i rifiuti si accumulano, creando disagio e sporcizia nelle strade. La situazione mette in evidenza una gestione che ancora non riesce a migliorare il servizio e ad affrontare i problemi di fondo.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.