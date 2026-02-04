martellate a poliziotto angelo simionato ai domiciliari

La polizia ha arrestato Angelo Simionato, un ragazzo di 22 anni di Grosseto. Questa mattina, gli agenti lo hanno portato ai domiciliari dopo averlo fermato in seguito a un episodio di violenza. Secondo le prime ricostruzioni, Simionato avrebbe aggredito un poliziotto durante un intervento. Ora si trova ai domiciliari in attesa di ulteriori sviluppi.

La decisione è stata presa da un gip del tribunale all'esito dell'udienza di convalida, dove il giovane ha rilasciato dichiarazioni. In base a quel che si ricava dal dispositivo, ci sono comunque indizi a carico del 22enne rispetto al suo coinvolgimento nella giornata del 31 gennaio. (ANSA)

Angelo Simionato, il 22enne di Grosseto coinvolto nell'aggressione al poliziotto Alessandro Calista durante la protesta per Askatasuna, è stato messo agli arresti domiciliari dal giudice di Torino.

Angelo Simionato, 22 anni di Grosseto, è stato arrestato dopo aver preso parte a un pestaggio a Torino durante una manifestazione.

