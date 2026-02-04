L’Inter ha ufficializzato l’acquisto di un nuovo giocatore, ma non si tratta di un esterno destro come speravano i tifosi. La società ha confermato l’accordo, ma ancora manca il rinforzo che tutti aspettavano per rinforzare la rosa. Intanto, Marotta ha dichiarato che in estate l’Inter ha chiuso per un acquisto che, a suo dire, manca alla squadra. La delusione tra i supporter è palpabile, soprattutto perché anche Chivu non è stato rinforzato in quella zona.

È arrivato anche l’annuncio ufficiale: tutti i dettagli L’ Inter ha deluso i propri tifosi e anche Chivu non acquistando un esterno destro. Gli interisti si erano fatti ingolosire dal possibile ritorno di Perisic, poi con Diaby. Senza dimenticare Curtis Jones, il nome che avrebbe fatto schizzare alle stelle l’entusiasmo. Marotta piazza il colpo per giugno: l’Inter non ha un giocatore così (AnsaFoto) – Calciomercato.it L’Inter non ha preso nessuno, ma come le rivali ha lavorato molto in prospettiva futura. Vedi l’ingaggio di Jakirovic, talento croato per il quale si era mosso pure un certo Barcellona. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Marotta ha chiuso l'acquisto per giugno: "L'Inter non ha un giocatore come lui"

