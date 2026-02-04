Marina La Rosa su Vannacci | Avrà le dimensioni ridotte come il Duce?

Durante la puntata di È sempre Cartabianca, Marina La Rosa ha fatto una battuta che ha sorpreso tutti in studio. La ex concorrente del Grande Fratello ha infatti paragonato Roberto Vannacci al Duce, lasciando intendere che anche lui potrebbe avere dimensioni ridotte. La frase ha subito attirato l’attenzione, tra risate e sussurri tra i presenti.

Durante È sempre Cartabianca, Marina La Rosa sorprende lo studio con un'allusione personale su Roberto Vannacci e un paragone con il Duce. Un intervento che accende la polemica e divide pubblico e social. Bianca Berlinguer continua a rappresentare una delle voci più riconoscibili e fuori dal coro di Rete 4. È sempre Cartabianca, si distingue per il taglio del dibattito e per la scelta degli ospiti. Nel corso della puntata andata in onda ieri sera, la conduttrice ha affrontato uno dei temi politici più discussi della giornata: l'uscita del generale Roberto Vannacci dalla Lega. Tra gli ospiti in studio era presente anche Marina La Rosa, nota al grande pubblico per la sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Durante la trasmissione di ieri sera di Cartabianca, Marina La Rosa ha fatto discutere con una battuta su Roberto Vannacci.

Marina La Rosa si è lasciata andare a una riflessione su Roberto Vannacci, parlando del suo nuovo partito.

