Marina La Rosa a Cartabianca su Vannacci | Avrà le dimensioni ridotte come il Duce?

Durante la trasmissione di ieri sera di Cartabianca, Marina La Rosa ha fatto discutere con una battuta su Roberto Vannacci. La ex concorrente del Grande Fratello ha lasciato intendere che Vannacci potrebbe avere le dimensioni ridotte, paragonandolo scherzosamente al Duce. La frase ha fatto sorridere alcuni, sollevando anche qualche critica sui social.

Durante È sempre Cartabianca, Marina La Rosa sorprende lo studio con un'allusione personale su Roberto Vannacci e un paragone con il Duce. Un intervento che accende la polemica e divide pubblico e social. Bianca Berlinguer continua a rappresentare una delle voci più riconoscibili e fuori dal coro di Rete 4. È sempre Cartabianca, si distingue per il taglio del dibattito e per la scelta degli ospiti. Nel corso della puntata andata in onda ieri sera, la conduttrice ha affrontato uno dei temi politici più discussi della giornata: l'uscita del generale Roberto Vannacci dalla Lega. Tra gli ospiti in studio era presente anche Marina La Rosa, nota al grande pubblico per la sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Marina La Rosa si è lasciata andare a una riflessione su Roberto Vannacci, parlando del suo nuovo partito.

In diretta a “E’ sempre cartabianca”, Marina La Rosa ha commentato le recenti uscite di Vannacci, definendolo “virile” e paragonandolo a Mussolini.

