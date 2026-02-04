Mariana Rodriguez | Io arrestata in Italia il carcere e poi l’incubo della deportazione in Venezuela

Mariana Rodriguez, attrice e modella venezuelana, ha raccontato l’incubo vissuto in Italia. Arrivata nel nostro paese, è stata arrestata subito, trascorrendo tre giorni in cella prima di essere deportata in Venezuela. La sua storia mette in luce le difficoltà e le tensioni che può causare un arresto imprevisto all’estero.

Mariana Rodriguez, attrice e modella venezuelana celebre per il ruolo di Martina nel film Buen Camino di Checco Zalone, ha condiviso una drammatica esperienza personale vissuta durante uno dei suoi primi viaggi in Italia: l’arresto al suo arrivo, tre giorni in cella e la successiva deportazione (espulsione) verso il Venezuela. Un racconto diretto, condiviso in televisione e carico di immagini forti che hanno colpito il pubblico. L'attore è arrivato all'Uci insieme alla collega Mariana Rodriguez: e ha tenuto banco come suo solito tra bambini, pubblico e personale della multisala, caricandosi di liquirizia e caramelle. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Mariana Rodriguez, attrice venezuelana, si racconta a “La Volta Buona”.

Oggi a “La Volta Buona” si è parlato di Mariana Rodriguez, l’attrice venezuelana protagonista di “Buen Camino”.

