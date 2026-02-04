Maria De Filippi mortifica Mario Lenti a UeD Rosanna Siino fa una scenata

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Maria De Filippi si è mostrata severa con Mario Lenti. La conduttrice ha rimproverato il ragazzo davanti a tutti, lasciando tutti senza parole. Intanto, Rosanna Siino ha avuto una scenata in studio, creando scompiglio tra i presenti. La tensione è salita subito e tutti si sono chiesti cosa accadrà nelle prossime puntate.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 4 febbraio, Maria De Filippi è apparsa davvero "spietata" nei riguardi di Mario Lenti. La conduttrice ha mostrato in maniera decisamente palese la sua avversità nei riguardi di alcuni comportamenti del cavaliere, al punto da arrivare a mortificarlo più volte. A seguire, poi, c'è stato uno scontro tra Alessio Pili Stella e Rosanna Siino, durante il quale lei ha fatto una scenata. Maria De Filippi attacca senza mezzi termini Mario Lenti a Uomini e Donne. La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un blocco dedicato a Mario Lenti, Isabella e Atlanta.

