Enzo Maresca si prepara a tornare sulla panchina del Manchester City. La società inglese è sempre più convinta di cambiare allenatore dopo l’addio di Pep Guardiola e pensa proprio all’italiano. Maresca, attualmente senza incarico, sembra il candidato favorito per guidare la squadra nella prossima stagione. La decisione ufficiale potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Enzo Maresca è pronto a tornare in panchina in vista della prossima stagione con l’allenatore italiano che piace molto al Manchester City che starebbe valutando un cambio salutando Pep Guardiola. Enzo Maresca in pole per prendere il posto di Guardiola (Ansa Foto) – calciomercato.it Il contratto dell’attuale allenatore del Manchester City scadrà nel giugno del 2027 con le parti che si incontreranno, però, alla fine del campionato in corso. Al momento Donnarumma e compagni sono al secondo posto in classifica con il percorso in Champions League che non è stato affatto semplice per la squadra inglese. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Maresca pronto a tornare in panchina, il City sempre più convinto per il dopo Guardiola

Approfondimenti su Manchester City

Enzo Maresca si presenta come uno dei nomi più caldi per sostituire Guardiola al Manchester City.

Il Manchester City sta cercando un nuovo allenatore dopo l’addio di Guardiola.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Manchester City

Argomenti discussi: Aggredita dal compagno all’ospedale Maresca: 38enne arrestato a Torre del Greco; Arbitri, ancora polemiche: Gianluca Rocchi vede la poltrona a rischio, pronto Daniele Orsato.

@teleclubitalia Episodio di violenza domestica a #torredelgreco. Una donna di 40 anni è stata brutalmente aggredita dal compagno ed è finita al pronto soccorso dell’ospedale Maresca con il volto tumefatto e ferite alla testa. Secondo la ricostruzione dei Cara - facebook.com facebook