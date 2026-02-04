Marchesi | La violenza non è mai accettabile | la condanna degli scontri a Torino è netta e senza ambiguità

Il ministro Marchesi condanna duramente gli scontri avvenuti a Torino il 31 gennaio. Dice che la violenza non è mai giustificabile e sottolinea come la condanna sia netta e senza ambiguità. Nel frattempo, a Bergamo, il ministro esprime solidarietà agli agenti della Polizia di Stato feriti durante gli scontri.

Bergamo. “Sento il dovere, prima umano e poi istituzionale, di esprimere la mia piena solidarietà alle donne e agli uomini della Polizia di Stato rimasti feriti negli scontri del 31 gennaio a Torino. La violenza non è mai accettabile. La condanna degli scontri è netta e senza ambiguità”. Così l’assessora alla Pace del Comune di Bergamo Marzia Marchesi risponde alla polemica innescata in città dalla ricondivisione sul suo profilo Facebook di un post che, in merito agli scontri alla manifestazione a sostegno dello storico centro sociale torinese Askatasuna, secondo il consigliere di minoranza Arrigo Tremaglia (FdI) “giustificava la violenza e delegittimava lo Stato”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Torino Scontri

Le immagini di guerriglia urbana a Torino scuotono ancora di più un clima già teso.

Ieri a Torino si sono verificati nuovi scontri legati ad Askatasuna.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Torino Scontri

Argomenti discussi: Livorno, sei bello! Il successo con la Vis Pesaro fa alzare lo sguardo – Cosa cambia in classifica.

Marchesi: La violenza non è mai accettabile: la condanna degli scontri è netta e senza ambiguitàLa risposta dell'assessora alla Pace di Bergamo all'intervento del consigliere Tremaglia (FdI). La sindaca Carnevali: Il dissenso è legittimo, la violenza no ... bergamonews.it

Tremaglia (FdI) contro l'assessora alla Pace Marchesi: «Su Facebook giustifica le violenze contro le forze dell'ordine»Il consigliere di centrodestra chiede alla sindaca Elena Carnevali di prendere le distanze dal gesto social della sua assessora ... bergamo.corriere.it

"Il Comune di #Bergamo non è un centro sociale: giustificare la violenza e delegittimare lo Stato sono parole indegne per un Assessore di Bergamo, la Sindaca prenda le distanze". Scrive su Facebook il Consigliere di Fratelli d'Italia al Comune di Bergamo, Arr x.com

LA VIOLENZA SULLA DONNA NELL'ERA DI INTERNET ALLA CAMERA DEI DEPUTATI. Anche il secondo intervento di Maria Loredana Pinotti degli Uberti alla Camera dei Deputati per il convegno "La trappola di Venere verteva su "LA VIOLENZA SULLA DO facebook