Manutenzioni e bollette pagate per la rigenerazione commerciale del centro di San Giuliano Terme

Il Comune di San Giuliano Terme ha investito quasi 40 mila euro per riqualificare il centro della frazione capoluogo. Ha sistemato le manutenzioni e pagato le bollette, puntando a far riaprire i negozi sfitti. L’obiettivo è attirare di nuovo clienti e dare vita alla zona. Ora si aspetta che le attività riprendano a lavorare, portando movimento e vitalità nel cuore del paese.

Il Comune di San Giuliano Terme ha promosso un progetto, con un investimento di quasi 40mila euro, per far riaprire i fondi sfitti del centro della frazione capoluogo. L'area interessata è l'asse viario da via XX Settembre a via Niccolini, passando per Largo Shelley, incluso il tratto di via.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

