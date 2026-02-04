Mancata cessione di Kouamé al Verona la Fiorentina chiarisce | Diffuse versioni non veritiere

La Fiorentina smentisce le voci sulla mancata cessione di Kouamé al Verona. La società chiarisce che le versioni circolate negli ultimi minuti di calciomercato sono false. Il giocatore non è stato ceduto e non c’è stato nessun accordo con il club di Verona. La vicenda ha alimentato le polemiche, ma la Fiorentina ribadisce di aver agito correttamente e di non aver preso decisioni diverse da quelle ufficiali.

Non si placano le polemiche sul caso Kouamè. Negli ultimi minuti di calciomercato, il calciatore era stato attenzionato dall'Hellas Verona, che lo aveva richiesto alla Fiorentina in prestito. Un'operazione che inizialmente sembrava andata a buon fine ma che poi, per questioni burocratiche e.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Approfondimenti su Kouamé Verona Fiorentina: il “giallo” del mancato trasferimento di Kouamè al Verona. La società viola fa chiarezza La Fiorentina ha chiarito ufficialmente che il trasferimento di Christian Kouamè all’Hellas Verona non si è mai concretizzato. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Kouamé Verona Argomenti discussi: Mancata cessione di Kouamé al Verona, la Fiorentina chiarisce: Diffuse versioni non veritiere; Fiorentina-Verona, saltato Kouamè: il comunicato viola per fare chiarezza; La Fiorentina conclude con l'agognato difensore. La Repubblica di Firenze: Preso anche Rugani; Fiorentina è il giorno di Paratici. Mancata cessione di Kouamé al Verona, la Fiorentina chiarisce: Diffuse versioni non veritiereIl club gigliato risponde alla versione data nel pomeriggio dal presidente del Verona Italo Zanzi, che ha dichiarato che l'operazione è saltata 'per mancanza di documentazione dalla controparte ... firenzetoday.it Kouamé, la Fiorentina fa chiarezza: Ecco perché è saltata la cessione al VeronaContinua a tenere banco il caso del mancato trasferimento del giocatore all'Hellas: nota ufficiale del club per ricostruire i fatti ... corrieredellosport.it GIALLO (BLÙ) KOUAMÉ Il presidente del Verona addita la Fiorentina come responsabile della mancata cessione dell'ivoriano... #kouame #fiorentina #violanews #verona facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.