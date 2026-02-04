Maltempo senza tregua in Spagna | rischio alluvioni e frane tremila persone evacuate in Andalusia

Il maltempo non dà tregua in Andalusia. La tempesta Leonardo sta causando allagamenti e frane, costringendo oltre tremila persone a lasciare le case. Le strade sono allagate e le autorità temono nuovi smottamenti. La pioggia continua a cadere intensamente, rendendo difficile intervenire e mettere in sicurezza le zone più colpite. La situazione resta critica e le previsioni segnalano possibili ulteriori peggioramenti.

La tempesta Leonardo continua a colpire il sud della Spagna, con l’Andalusia alle prese con piogge eccezionali, vento forte e un elevato rischio idrogeologico. Oltre 3.000 persone sono state evacuate in via precauzionale in diverse aree delle province di Cadice e Malaga.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Leonardo Tempesta Maltempo e frane, mille persone evacuate a Niscemi A causa delle recenti condizioni meteorologiche avverse, a Niscemi, in Sicilia, sono state evacuate circa mille persone per motivi di sicurezza. Frane e alluvioni, a Messina oltre 5mila persone sono a rischio A Messina più di 5mila persone vivono in zone a rischio di frane e alluvioni. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Leonardo Tempesta Argomenti discussi: Maltempo senza tregua in Sicilia, domani ancora allerta gialla in gran parte dell’Isola; Maltempo senza tregua, un ciclone dopo l’altro sull’Italia: meteo oggi e domani; Maltempo, Sardegna senza tregua: allerta (anche) arancione e forte mareggiata in arrivo; Ennesima proroga dell’allerta meteo in Sardegna: maltempo senza tregua sull’Isola. Attenzione fino a mercoledì 4 febbraio 2026. Maltempo Sicilia, pioggia senza tregua: in arrivo la seconda perturbazione atlanticaMaltempo Sicilia, meteo senza tregua: in arrivo la seconda perturbazione atlantica. Pioggia e temporali nelle prossime ore. quotidianodiragusa.it Forte MALTEMPO senza tregua: comincia un’altra settimana complicata(METEOGIORNALE.IT) Non c'è tregua. Anzi, quei brevi intervalli tra una perturbazione e l'altra sono ... msn.com Allerta Meteo, MALTEMPO Senza tregua da Nord a Sud. Ancora NEVE e VENTO impetuoso! Tutti i dettagli nel VIDEO - facebook.com facebook Tregua dal maltempo, ma dura poco: cosa dicono le previsioni meteo x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.