Maltempo la protezione civile dirama l' allerta meteo

La protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso un’allerta meteo gialla che durerà quasi 24 ore. L’allerta è scattata mercoledì pomeriggio alle 16 e resterà in vigore fino alle 12 di giovedì. La regione si prepara a fronteggiare possibili piogge intense e vento forte nelle prossime ore.

La protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato l'allerta meteo gialla a partire dalle ore 16:00 di mercoledì 4 febbraio 2026 alle 12:00 di giovedì 5. mercoledì e fino alla mattinata di giovedì sonoPer quanto riguarda la zona A, e quindi la provincia di Pordenone, in quota gli accumuli.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Domenica sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse, con un’allerta emessa dalla Protezione Civile.

Maltempo, previsti venti forti e temporali: Protezione Civile dirama l’allerta gialla

Argomenti discussi: Frana Niscemi: l’intervento del Servizio Nazionale; Danni maltempo, inviata la stima alla Protezione Civile; Emergenza maltempo: occorrono politiche sinergiche. I Piani di protezione civile siano costantemente aggiornati.; Oggi sono stata in Sicilia, nei territori duramente colpiti dall’eccezionale ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha interessato anche la Sardegna e la Calabria. Ho voluto essere presente per seguire da vicino la situazione, incontrare le istituzioni locali e rib.

Maltempo, allerta meteo gialla fino alle 12 di giovedìPrecipitazioni intense su tutta la regione, nevicate abbondanti in montagna, dove sale il rischio di valanghe: escursioni vivamente sconsigliate ... rainews.it

Maltempo, ordinanza Protezione Civile per i primi interventi in emergenzaIl capo dipartimento della Protezione civile ha emanato l'ordinanza che disciplina le modalità di attuazione dei primi interventi in emergenza in conseguenza dell'eccezionale ondata di maltempo che ha ... ansa.it

Il maltempo è tornato a colpire la Sicilia. La Protezione civile ha emesso un avviso di allerta gialla per tutta la giornata di mercoledì. Sono attese precipitazioni in tutta la Regione. Intanto a Niscemi l'auto simbolo della frana, ancora in movimento, è precipitata n - facebook.com facebook

#Maltempo. In Aula adesso l'informativa del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare @Nello_Musumeci @DPCgov in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito #Sicilia, #Calabria e #Sardegna webtv.senato.it/webtv/assembl x.com