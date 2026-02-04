Maltempo la perturbazione scivola a sud | allerta gialla estesa a tutto mercoledì

La Toscana si prepara a un’altra giornata di pioggia e vento. La perturbazione che ha colpito principalmente il Nord ora si sposta verso sud, portando allerta gialla su tutta la regione anche per mercoledì. Le strade sono già allagate in alcune zone e le scuole potrebbero chiudere in diverse località. La protezione civile invita alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti.

FIRENZE – Non concede tregua l’ondata di maltempo che sta attraversando la Toscana. Dopo aver colpito principalmente i settori settentrionali nella giornata di martedì, la perturbazione estenderà il suo raggio d’azione verso sud e verso la fascia costiera. Per questo motivo, la Protezione Civile regionale ha deciso di prolungare il codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico per tutta la giornata di domani, mercoledì 4 febbraio. Sebbene sia prevista una temporanea attenuazione dei fenomeni tra il pomeriggio e la sera di oggi, le previsioni indicano l’arrivo di un secondo fronte perturbato per domani.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

La Protezione civile ha esteso l’allerta gialla per piogge intense e rischio idraulico e idrogeologico a tutta la giornata di domani, mercoledì 4 febbraio.

La pioggia intensa e i temporali continuano a colpire la Toscana.

