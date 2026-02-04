Maltempo danni e malumore Castelnuovo resta asciutto Nessun ristoro dalla Regione

Castelnuovo Magra resta senza fondi per i danni del maltempo. La Regione Liguria ha stanziato 4,3 milioni di euro, ma il Comune non ha ottenuto nessun finanziamento. I consiglieri di minoranza criticano l’esclusione, definendola un’occasione persa che pesa sui cittadini. La situazione ha fatto crescere il malumore tra gli abitanti, mentre i danni causati dagli eventi meteorologici di settembre restano irrisolti.

"L’ennesima occasione di finanziamento persa, che pesa direttamente sulle spalle dei cittadini". Così i consiglieri dei gruppi di minoranza – Castelnuovo civica e RicominciAmo Castelnuovo – commentano l’esclusione di Castelnuovo Magra dal recepimento dei fondi che il Consiglio dei ministri, riconoscendo lo stato di emergenza in relazione ai danni al patrimonio pubblico causati dagli eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito il territorio nel settembre 2025, ha erogato in favore di Regione Liguria, stanziando complessivamente 4,3 milioni di euro per gli interventi di somma urgenza nei comuni interessati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

