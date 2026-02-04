Maltempo colpisce la Calabria | interruzioni di servizio e danni alle abitazioni

Le prime ore della settimana portano ancora problemi in Calabria. La regione è stata colpita da forti piogge e venti intensi, che hanno provocato danni alle case e interruzioni di servizi essenziali. Le autorità stanno intervenendo per gestire l’emergenza e aiutare le zone più colpite.

**Lead dell'articolo** Le prime ore della nuova settimana hanno visto la Calabria ancora una volta investita da un maltempo intenso, con precipitazioni abbinate a venti forti, che hanno causato danni alle abitazioni, interruzioni di servizio e un'incertezza crescente in zone particolarmente vulnerabili. La regione, ormai da tempo in bilico tra temporali improvvisi e condizioni meteorologiche instabili, è rimasta in bilico tra un cielo coperto e un'atmosfera che sembra non voler lasciare spazio alla tranquillità. Le condizioni climatiche, in aumento da alcuni giorni ormai, non sembrano voler mollare, con nuove ondate di piogge che si aggiungono a quelle già registrate dopo il passaggio del ciclone Harry, ormai da poco superato.

