Maltempo allerta meteo gialla oggi 4 febbraio | l’avviso per 12 regioni

Oggi, mercoledì 4 febbraio, un’allerta gialla interessa molte regioni del Centro e del Sud. Le previsioni parlano di maltempo diffuso, con piogge intense e vento forte che stanno colpendo vaste aree. Le autorità invitano a prestare attenzione e a prendere le dovute precauzioni.

(Adnkronos) – Nuova allerta meteo anche oggi, mercoledì 4 febbraio, per gran parte delle regioni del Centro e del Sud in Italia nella fase dominata dal maltempo diffuso. La pioggia continua a lasciare il segno, con il rischio di nubifragi e raffiche di forte vento su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Sulle coste, possibili nuove.

