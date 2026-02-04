Maltempo allerta gialla in 12 regioni | Italia sotto osservazione Non scendete nei piani interrati o seminterrati

La pioggia non dà tregua in molte zone del Centro-Sud. L’allerta gialla riguarda 12 regioni, mentre le autorità raccomandano di evitare i piani interrati e seminterrati, dove l’acqua potrebbe salire rapidamente. La perturbazione atlantica sta portando temporali e allagamenti, e le squadre di soccorso sono già impegnate in diversi interventi.

L'annunciata perturbazione atlantica ha raggiunto il Mediterraneo occidentale, portando piogge e temporali su gran parte del Centro-Sud. Dopo i primi rovesci della notte su Lazio e Umbria, il maltempo si è esteso dalla mattinata a Campania, Basilicata e Calabria. La Protezione Civile conferma che i fenomeni sono accompagnati da una forte attività elettrica e mareggiate: «Si prevedono venti da forti a burrasca su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia». Allerta In questo contesto, l'allerta gialla coinvolge una lunga lista di regioni: Umbria, Lazio, Basilicata, Calabria, Sicilia e su settori di Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Sardegna.

