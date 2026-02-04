Malpensa record di arrivi per i Giochi olimpici

L’aeroporto di Malpensa ha registrato un nuovo record di arrivi in vista delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Nei giorni scorsi, lo scalo gestito da Sea ha accolto circa 1.000 atleti e membri dello staff che si preparano a partire per le competizioni. L’afflusso crescente dimostra quanto l’evento stia già portando traffico e attenzione nel nord Italia, con molti voli provenienti da tutto il mondo che continuano a scaricare atleti e supporter. Le Olimpiadi sono ormai alle porte e Malpensa si conferma nodo centrale per il

Record di arrivi all’aeroporto di Malpensa per le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 che saranno inaugurate il 6 febbraio con atleti e staff tecnici sbarcati nello scalo gestito da Sea che ha già accolto circa 1.400 persone con 2.800 bagagli da stiva, 1.400 attrezzature sportive e 1.600 bagagli fuori misura che tra l’altro contenevano mazze da hockey, scarponi, pattini, biciclette e casse con cibo e medicinali. In tutto 77 delegazioni, con quelle più numerose che sono arrivate dagli Stati Uniti Le delegazioni rappresentate sono 77, con i gruppi più numerosi provenienti dagli Stati Uniti (350), dalla Corea (100), dal Giappone (50) e dalla Finlandia (50). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Malpensa, record di arrivi per i Giochi olimpici Approfondimenti su Malpensa Record I Giochi Olimpici di Rogoredo Questa mattina si sono tenuti i Giochi Olimpici di Rogoredo, un evento che ha attirato molti spettatori. Italpress scende in pista per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina L’agenzia Italpress si prepara a seguire da vicino i Giochi Olimpici di Milano-Cortina. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Malpensa Record Argomenti discussi: Aerei, all’Italia il record di disagi e bagagli smarriti; La Thailandia nel 2025 fa il record di arrivi dall’Italia; Flibco, nuovo collegamento da Malpensa a Milano Lampugnano; Malpensa si è rifatta il trucco per le Olimpiadi. SEA, Malpensa: record di arrivi per le OlimpiadiAll’ aeroporto di Malpensa il flusso olimpico è entrato nel vivo a pochi giorni dall’ apertura dei Giochi. Tra atleti e staff tecnico, l’aeroporto ha già accolto circa 1.400 persone, con 2.800 bagagli ... affaritaliani.it Malpensa, record di arrivi per i Giochi olimpiciAl Terminal 1 un flusso continuo di atleti, team, delegazioni, giornalisti e ospiti Vip che arrivano da tutto il mondo nello scalo gestito da Sea. Un piano operativo speciale per la gestione dei fluss ... msn.com Numeri da record per l’aeroporto di Malpensa, che chiude il 2025 con oltre 31 milioni di passeggeri, facendo segnare un incremento dell’8,6% rispetto all’anno precedente - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.