Malore mentre è alla guida del trattore muore un uomo

Un uomo di 69 anni di Monte San Biagio è morto dopo aver avuto un malore mentre era al volante del suo trattore. L’incidente è avvenuto nel suo terreno, senza che ci fosse nessuno in giro a prestargli soccorso immediato. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. La polizia sta ora ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Un uomo di 69 anni di Monte San Biagio ha perso la vita mentre si trovava alla guida del suo trattore. Inutili si sono rivelati i soccorsi prestati al 69enne deceduto oggi, mercoledì 4 febbraio, a Pontecorvo, nella provincia di Frosinone.La tragedia si è consumata via Leuciana;

