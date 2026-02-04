Malan | Fermo preventivo? Utilizziamo gli strumenti applicati negli stadi contro il terrorismo urbano

Il ministro Malan mette in discussione le misure di sicurezza adottate finora, paragonandole a quelle usate negli stadi contro il terrorismo urbano. Secondo lui, se si applicano le stesse regole ai criminali comuni, ci sono problemi di coerenza. Ha detto chiaramente che, mentre ai delinquenti si lascia spesso un margine di interpretazione, ai professionisti delle forze dell’ordine si chiede di rispettare norme più severe. La sua posizione fa discutere, soprattutto in un momento in cui le tensioni tra sicurezza e diritto sono al centro del dibattito pubblico.

«Se ai criminali che tentano di togliere la vita una persona non viene contestato il "tentato omicidio" e contemporaneamente un carabiniere che si trova di fronte un delinquente armato lo si accusa di "omicidio volontario", c'è da restare quantomeno perplessi». A ribadirlo Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato. Ingiustizia è fatta. Si ritrova con l'apertura del Tempo della scorsa mattina? «Spero che tali accuse si riferiscano all'individuo ripreso e non a quelli che gli stavano addosso, a chi l'ha preso a martellate e a calci. Non so neanche se sia stato aperto un fascicolo contro ignoti.

