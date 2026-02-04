Malagò sfuma elezione nel board del Cio | I ruoli internazionali sono servizio allo sport non traguardo personale

Giovanni Malagò non entra nel board del Cio. Durante la votazione a Milano, nessuno dei due candidati ottiene la maggioranza necessaria al primo turno. Alla seconda votazione, Malagò si ferma a 48 voti e viene battuto da Neven Ilic, che ottiene il risultato decisivo. Malagò commenta che i ruoli internazionali sono un servizio allo sport, non un obiettivo personale.

(Adnkronos) – Giovanni Malagò non è stato eletto nell'esecutivo del Cio. Nel corso della votazione della 145esima assemblea del Cio oggi, mercoledì 4 febbraio, a Milano, il presidente di Fondazione Milano Cortina 2026 ed ex numero uno del Coni è stato battuto alla seconda votazione da Neven Ilic, presidente dell'Organizzazione Sportiva Panamericana (48 voti a. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Malagò Cio

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Malagò Cio

Argomenti discussi: Inter-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Gaza, raid aerei israeliani: 9 morti, ci sono anche tre bambini; Massa, a fuoco abitazione: morto un uomo; Askatasuna, Piantedosi oggi in Senato. Scontro con le opposizioni, Meloni rilancia su unità.

Malagò, sfuma elezione nel board del Cio: I ruoli internazionali sono servizio allo sport, non traguardo personaleIl presidente di Fondazione Milano Cortina 2026 ed ex numero uno del Coni non è stato eletto nell'esecutivo: 'Ora tutta la passione e l’impegno per i Giochi' ... adnkronos.com

Elezioni 2027, Malagò sindaco di Roma? Abodi perplesso: Serve figura che conosca davvero le periferieTra il ministro e l'ex numero uno del Coni non corre buon sangue. Anche Ciocchetti, quattro mesi fa, si espresse negativamente su una possibile candidatura tecnica ... romatoday.it

Achille Lauro co-conduttore di Sanremo 2026 con Carlo Conti e Laura Pausini Chi sarà l’ospite internazionale Sfumato il sogno Madonna – “A oggi quella strada è impossibile da percorrere” ha dichiarato qualche settimana fa il direttore artistico -, aumenta l’ - facebook.com facebook