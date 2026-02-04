Mai preso neanche una multa I poliziotti mi hanno rotto un dente | le parole degli arrestati scarcerati per gli scontri di Askatasuna a Torino

Gli scontri di Askatasuna a Torino finiscono con arresti e tensioni. I giovani coinvolti sono stati scarcerati, ma nessuno si scusa per quanto accaduto. Uno di loro, Matteo Campaner, si limita a dire di aver solidarizzato con l’agente Alessandro Calista, colpito a martellate da un gruppo di incappucciati. I testimoni, invece, raccontano di aver visto poca chiarezza e molta confusione durante quei momenti di guerriglia urbana.

Nessuno chiede scusa. L'unico a esprimere solidarietà all'agente Alessandro Calista, colpito a martellate da un gruppo di incappucciati, è Matteo Campaner, che nulla ha visto della violenta aggressione. Angelo Francesco Simionato si trovava a un solo metro di distanza dal poliziotto "con le.

