Maestra aggredita Murelli | Difendere gli insegnanti e responsabilizzare i genitori

Una maestra è stata aggredita da un genitore all’interno di una scuola di Piacenza. L’episodio ha scosso l’intera comunità educativa della zona. Murelli denuncia la situazione e invita a proteggere gli insegnanti, ma anche a responsabilizzare i genitori. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza nelle scuole e sulla convivenza tra adulti e bambini.

