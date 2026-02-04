Maestra aggredita Murelli | Difendere gli insegnanti e responsabilizzare i genitori

Da ilpiacenza.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una maestra è stata aggredita da un genitore all’interno di una scuola di Piacenza. L’episodio ha scosso l’intera comunità educativa della zona. Murelli denuncia la situazione e invita a proteggere gli insegnanti, ma anche a responsabilizzare i genitori. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza nelle scuole e sulla convivenza tra adulti e bambini.

«Quanto accaduto a Piacenza, dove un'insegnante è stata aggredita da un genitore all'interno della scuola, è un episodio gravissimo che colpisce non solo una persona, ma l'intera comunità educativa».Lo dichiara la senatrice Elena Murelli, capogruppo della Lega in commissione Sanità, lavoro e.

