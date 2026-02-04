Madonna del Fuoco Duomo gremito nonostante la pioggia | Non bisogna temere le fiamme d’amore

Mercoledì il Duomo si è riempito di fedeli anche sotto la pioggia. La messa solenne dedicata alla Madonna del Fuoco ha attirato una grande affluenza nonostante il tempo incerto. Il vescovo Livio Corazza ha presieduto la cerimonia, che ha visto una partecipazione intensa e composta di persone che non hanno mollato anche con il cielo grigio e le gocce che continuavano a cadere.

È stata una giornata segnata dalla pioggia e dalla pioviggine, ma anche da una partecipazione intensa e composta, quella vissuta mercoledì per la messa solenne pontificale della Madonna del Fuoco, celebrata in Duomo alle 11 e presieduta dal vescovo Livio Corazza.

