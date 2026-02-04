Macchina rubata in via Pendola Trovato e denunciato l’autore

La polizia locale di Siena ha rintracciato e denunciato il giovane sospettato di aver rubato l’auto dell’avvocato Sandro Sicilia in via Pendola. Dopo averla portata via, l’ha abbandonata in via Tommaso Pendola, dove è stata trovata qualche ora più tardi.

Trovato il ladro d’auto di via Pendola dove sparì la macchina dell’avvocato Sandro Sicilia. Un giovane è stato intercettato e denunciato dalla polizia locale di Siena per i reati di furto e danneggiamento della macchina poi lasciata nuovamente in via Tommaso Pendola. L’intervento della Polizia Locale risale al 21 gennaio, quando gli agenti vengono chiamati lì per la presenza di un veicolo in sosta sulla carreggiata, messo in modo tale da creare intralcio al passaggio del mezzo adibito alla pulizia stradale. La situazione ha destato immediatamente sospetti poiché l’auto era aperta e presentava numerosi danni sulla carrozzeria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Nella notte tra dicembre e gennaio, sono apparse scritte offensive e minacce rivolte a politici nazionali e locali a Marina di Pietrasanta.

È stata ritrovata sotto casa a Gardolo la Suzuki Ignis rubata nei giorni scorsi.

Roma, in 2 giorni ritrovate 6 auto rubate (zona Anagnina / Spinaceto): Fiat Panda/Tipo, Toyota CHR.

