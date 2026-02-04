Lutto a Sezze per la scomparsa di Chiara; una vera guerriera dentro e fuori il tatami
Sezze piange la scomparsa di Chiara Caiola, una giovane donna che ha lasciato un vuoto grande tra amici e familiari. Chiara, conosciuta per la sua determinazione e il suo spirito combattivo, si è fatta amare anche nel mondo dello sport, dove si allenava con passione. La sua perdita ha sconvolto la comunità locale, che ora si stringe intorno ai parenti per un addio difficile da accettare.
Chiara, racconta la Grassucci, aveva iniziato a praticare karate a 10 anni, distinguendosi fin dai primi passi per impegno, talento e passione. Nel corso del suo percorso sportivo aveva raggiunto traguardi importanti, ottenendo la cintura nera 1° dan FIJLKAM e conquistando il titolo di campionessa italiana CSEN.
