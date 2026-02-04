Lungomare Centro per l’impiego e viabilità | così ripartono i quartieri Fontanelle Abissinia e Villa Alta

Questa mattina, nei quartieri Fontanelle, Abissinia e Villa Alta, la città ha riaperto i suoi spazi di confronto. La giunta comunale ha incontrato residenti e cittadini in una sala piena, per ascoltare le esigenze di zona e spiegare i progetti in cantiere. È stato il primo appuntamento del ciclo “Riccione cambia – Costruiamola insieme”, un modo per ripartire dal dialogo diretto con chi vive ogni giorno quei quartieri.

Una sala affollata e un dialogo aperto hanno segnato il debutto di "Riccione cambia – Costruiamola insieme", il ciclo di incontri della giunta comunale nei quartieri. Martedì sera, presso il Centro di Quartiere di viale Sicilia, la sindaca Daniela Angelini e la squadra di governo della città.

