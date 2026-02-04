Lui è un generale io un semplice soldato Stefano Bandecchi prende le distanze da Roberto Vannacci
Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e presidente della Provincia, mette subito le cose in chiaro. In un’intervista, smentisce qualsiasi contatto con Roberto Vannacci, di cui si parla molto in questi giorni. “Lui è un generale, io un semplice soldato”, dice, lasciando intendere di non aver nulla a che fare con le sue iniziative. Bandecchi vuole evitare fraintendimenti e ribadisce la sua posizione di distacco.
Il sindaco di Terni e le possibili “affinità” con Futuro nazionale: “Figurarsi, io vengo dall’Unione di centro. La mia è un'idea liberale, io parlo di economia e lavoro. Lui è ossessionato dai valori di una presunta italianità” Smentisce qualsiasi possibile abboccamento con Roberto Vannacci, Stefano Bandecchi, sindaco e presidente della Provincia di Terni e leader di Alternativa popolare. “Lui poi è un generale, io un semplice soldato”, dice all’AdnKronos l’ex parà della Folgore, assicurando che non ci pensa affatto ad avvicinarsi al leader del neonato partito di estrema destra, Futuro nazionale.🔗 Leggi su Ternitoday.it
