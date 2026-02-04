Lui è un generale io un semplice soldato Stefano Bandecchi prende le distanze da Roberto Vannacci

Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e presidente della Provincia, mette subito le cose in chiaro. In un’intervista, smentisce qualsiasi contatto con Roberto Vannacci, di cui si parla molto in questi giorni. “Lui è un generale, io un semplice soldato”, dice, lasciando intendere di non aver nulla a che fare con le sue iniziative. Bandecchi vuole evitare fraintendimenti e ribadisce la sua posizione di distacco.

Il sindaco di Terni e le possibili "affinità" con Futuro nazionale: "Figurarsi, io vengo dall'Unione di centro. La mia è un'idea liberale, io parlo di economia e lavoro. Lui è ossessionato dai valori di una presunta italianità" Smentisce qualsiasi possibile abboccamento con Roberto Vannacci, Stefano Bandecchi, sindaco e presidente della Provincia di Terni e leader di Alternativa popolare. "Lui poi è un generale, io un semplice soldato", dice all'AdnKronos l'ex parà della Folgore, assicurando che non ci pensa affatto ad avvicinarsi al leader del neonato partito di estrema destra, Futuro nazionale.

Stefano Bandecchi chiarisce la sua posizione sull’eventuale legame con Roberto Vannacci.

Firenze, 3 febbraio 2026 – Roberto Vannacci è diventato una figura nota in Italia grazie al suo libro “Il mondo al contrario”, pubblicato nel 2023.

