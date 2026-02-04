Questa notte a Massa un incendio ha sconvolto un appartamento in via Armando Angelini. Un uomo anziano è morto, mentre la moglie è rimasta gravemente ferita ed è stata portata d’urgenza in ospedale in codice rosso. La scena è stata drammatica, con i vigili del fuoco che sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in salvo i presenti. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

Nella notte, a Massa (Massa Carrara), un incendio in appartamento in via Armando Angelini ha provocato la morte di un uomo anziano e il grave ferimento della moglie, soccorsa e trasferita in ospedale in codice rosso. Le fiamme si sarebbero sviluppate mentre la coppia si trovava all’interno dell’abitazione. L’allarme ha attivato l’intervento dei soccorsi, ma per l’uomo non è stato possibile evitare il decesso. La dinamica del rogo e le prime ricostruzioni. In base a quanto riferito durante i primi interventi, la vittima sarebbe morta per le conseguenze del rogo, con ogni probabilità a causa delle esalazioni di fumo che in poco tempo hanno saturato i locali. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Lui è morto, lei gravissima”. Incendio spaventoso in Italia: la tragedia in un istante

Approfondimenti su Massa Carrara

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Massa Carrara

Argomenti discussi: Lei, Lui e il Morto,la commedia grottesca di Michelangelo Gregori arriva a Proceno; A Proceno in scena la commedia Lei, Lui e il Morto; Maura Giammarioli e Luciano Mazzi, moglie e marito muoiono a poche ore di distanza; Maura Giammarioli e Luciano Mazzi, moglie e marito morti a poche ore di distanza.

Enrico Campanaro, muore a 79 anni lo storico edicolante e tabaccaio: «Tanti hanno condiviso dei ricordi con lui, era stimato»SANTA MARIA DI SALA (VENEZIA) - È morto lo scorso martedì 27 gennaio, Enrico Campanaro, colpito dal male, che lo ha strappato in breve tempo alla sua famiglia, a 79 anni. ilgazzettino.it

È morto il premio Nobel Joseph Murray. Si deve a lui il primo trapianto d’organo nel 1954Pioniere della ricerca sui trapianti, sul fenomeno del rigetto e sui metodi per bloccarlo, si aggiudico il Nobel nel 1990. Si è spento a Boston lunedì, per le complicazioni di un ictus, nello stesso ... quotidianosanita.it

È morto a distanza di un mese dall’incendio che ha devastato il bar Constellation di Crans-Montana. Aveva 18 anni è con la morte di questo giovane ragazzo svizzero, ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale di Zurigo, sale a 41 il numero delle vittime c - facebook.com facebook

È morto un ragazzo svizzero ferito nell’incendio di Crans-Montana: i morti sono ora 41 x.com