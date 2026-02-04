Lucart Professional & Econatural l’innovazione sostenibile che trasforma il settore dell’igiene professionale

Il settore dell’igiene professionale sta cambiando rapidamente. Ora le aziende devono mostrare concretamente il loro impegno per l’ambiente, non basta più offrire prodotti funzionali. Lucart ha presentato Econatural, una linea innovativa che unisce sostenibilità e praticità, spingendo il settore verso un futuro più verde.

Il settore dell'igiene professionale sta vivendo una trasformazione profonda, in cui la sola funzionalità dei prodotti non è più sufficiente: le aziende devono dimostrare con i fatti il proprio impegno per l'ambiente. Lucart Professional ha scelto di fare della sostenibilità il proprio principio guida, attraverso la costruzione di un modello di business basato sull' economia circolare. Il risultato più emblematico di questa visione si chiama EcoNatural, un sistema di produzione completo che trasforma i rifiuti in risorse. Chi è Lucart Professional. Lucart Professional è il brand del Gruppo Lucart rivolto al mercato Away from Home, che include uffici, alberghi, ristoranti, strutture sanitarie e tutti i luoghi pubblici.

