lsct rafforza la sicurezza nel terminal

Lsct ha organizzato due giorni di formazione intensiva per il suo personale. Gli operatori si sono allenati a gestire le emergenze durante le operazioni di manutenzione e ispezione delle gru portuali. L’obiettivo è migliorare la sicurezza nel terminal e ridurre i rischi durante le attività più delicate. I tecnici hanno partecipato a sessioni pratiche e teoriche, per essere pronti in ogni situazione.

Due giorni di training specialistico dedicato alla gestione delle emergenze durante le operazioni di manutenzione e ispezione delle gru portuali. È quanto organizzato recentemente al La Spezia Container Terminal: una formazione dedicata alla simulazione di attività di rescue in spazi confinati e finalizzata alla gestione di eventuali emergenze durante operazioni di manutenzione e ispezione all’interno delle gru portuali. L’attività è stata condotta in collaborazione con Neos, società di consulenza direzionale, formazione e addestramento del personale. Le squadre sono state messe alla prova su due scenari reali ad alta complessità, operando ad altezze rispettivamente di 25 e 42 metri e testando in condizioni operative le procedure di recupero ed evacuazione in spazi confinati, dalla fase di estricazione alla discesa controllata fino al livello stradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

Gli Rls di Genoa Port Terminal Uil e Cgil hanno emesso una nota condivisa riguardo a un presunto mancato incidente verificatosi il 1° dicembre 2025 durante le operazioni di sbarco e imbarco di una nave porta contenitori, sottolineando l'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza senza che questa venga strumentalizzata a fini propagandistici.

