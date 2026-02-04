' Love Me Love Me' in uscita su Prime il primo film tratto dalla serie di romanzi di Stefania S

Su Prime Video arriva il primo film tratto dalla serie di romanzi di Stefania S. È stato annunciato che sarà disponibile dal 13 febbraio. La produzione ha scelto di adattare per il grande schermo la storia già amata dai lettori, portando sullo schermo personaggi e trame che hanno fatto parlare molto. La data di uscita si avvicina e già si prevedono molte aspettative tra gli appassionati.

È in arrivo su Prime Video, a partire dal 13 febbraio, il primo film tratto dalla serie di romanzi ' Love Me Love Me ' di Stefania S., fenomeno dell'editoria online con oltre 23 milioni di letture sulla piattaforma Wattpad, ora edito in Italia con Sperling & Kupfler. Si tratta di una romance young adult, portata sullo schermo dal regista Roger Kumble, scritto da Veronica Galli e Serena Tateo, prodotto da Lotus Production – una società Leone Film Group – e Amazon MGM Studios, con il supporto di Wattpad WEBTOON Studios. Protagonisti le star nascenti del cinema Mia Jenkins, che interpreta June, Pepe Barroso Silva, nei panni di James, e Luca Melucci nel ruolo di Will.

